Torna AperiRAC – CHAT, FOOD & DRINK, l’Happy Hour targato Rotaract Club Canosa di Puglia!

É un evento nato per far conoscere la realtà del nostro Club, dell’Interact e del Rotary ai ragazzi e ai giovani del territorio.

Durante la serata tutti i soci del Club saranno infatti a disposizione degli ospiti per interagire e chiacchierare su ció che é stato fatto nel corso degli anni e su ció che é quest’anno in programma, sia a livello locale, nazionale e internazionale.

Saranno inoltre proiettate immagini e video relativi alle attivitá e service svolti nel corso degli anni.

📍 Presso: Moè – Via Balilla, 45

⏰ Start: ore 18,30

🎶 Music Selection: Armando DJ Stefano

🍟🍹 Food&Spritz 5 euro – dal secondo Spritz 3 euro

Vi aspettiamo numerosi per bere qualcosa insieme, per conoscerci, per chiacchierare, ma soprattutto divertirci!

Rotaract Club Canosa