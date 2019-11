Gusti e saperi a Minervino Murge: itienarario guidato alla scoperta del territorio e dell’olio nuovo

Un altro appuntamento in programma con la Cooperativa “DROMOS.it” previsto per domenica 1 dicembre 2019: “Gusti e Saperi a Minervino Murge: itinerario guidato alla scoperta del territorio e dell’olio nuovo”.

Tappe del percorso saranno la visita della Cooperativa Agricola Emanuele De Deo, cooperativa fondata nel 1976 per commercializzare la produzione cerealicola, olivicola e di ortofrutta. Negli ultimi anni si è specializzata nella produzione di olio extravergine d’oliva biologico, D.O.P. e oli aromatizzati senza l’utilizzo di estratti aromatici. Oltre alla visita del frantoio per osservare dal vivo il processo di produzione, si potrà degustare olio extravergine di oliva 100% italiano tracciato ed estratto a freddo da olive della qualità “Coratina”, coltivata sulle colline della zona premurgiana. L’olio ottenuto è attribuibile alla categoria “fruttato verde” con sfumature di retro gusto amaro e piccante, ricco di polifenoli, antiossidanti naturali buoni per la salute.

A seguire visita alla Grotta di San Michele, in cui sono raccolti e custoditi i segni della natura, della storia e della fede del luogo.

L’obiettivo è quello di promuovere le eccellenze del territorio sia sotto l’aspetto produttivo e sulla qualità nutrizionale dell’olio extra vergine di oliva, sia gli spazi culturali della cittadina murgiana, proponendone la fruizione in un rinnovato rapporto alla riscoperta della identità più autentica di Minervino.

Il tour è realizzato con l’intervento della guida autorizzata e socia DROMOS.it Roberta Chiodo con l’ausilio di esperti della cooperativa De Deo con lo scopo di illustrare le fasi di lavorazione e le proprietà nutrizionali dell’olio nuovo, l’Oro verde di Puglia.

L’appuntamento è per domenica 1 dicembre alle ore 9:45 presso Stazione Ferroviaria a Minervino; il costo dell’evento è di euro 5,00 a persona, i bambini fino a 10 anni non pagano. La prenotazione è obbligatoria al numero 3294937627 o mail dromos.it@gmail.com entro venerdì 29 novembre.