Inaugurazione nuova sede Fondazione Archeologica Canosina

La Fondazione archeologica canosina, fin dalla sua nascita, si è assunta il compito di valorizzare il patrimonio archeologico canosino, dandone la giusta rilevanza con attività culturali, turistiche e promozionali, che hanno interessato non solo studiosi a livello nazionale ed internazionale ma anche turisti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Si fregia di avere come Soci il Comune di Canosa di Puglia, la BCC di Canosa-Loconia e di aver siglato con il Ministero per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo, la Soprintendenza ai Beni archeologici della Puglia ed il Comune di Canosa, il ‘Protocollo d’intesa‘ per la gestione di tutte le aree archeologiche del territorio canosino.

La Fac è un’istituzione che accoglie, nel proprio seno, tutti i soggetti, di buona volontà, che hanno come unico scopo la cultura ed il progresso economico e sociale di Canosa, della Puglia e delle comunità che in esse credono ed operano.

Il prossimo 2 Marzo, alle ore 15.00, verrà inaugurata la nuova sede, ove possono incontrarsi tutti coloro i quali amano la città in cui vivono ed intendono operare perché essa cresca culturalmente ed economicamente, offrendo ai turisti, sempre più numerosi, accoglienza ed un soggiorno piacevole.

Al fine di condividere con tutti voi tale traguardo, siamo lieti di invitarvi alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede, sita in via Puglia, n. 12, a Canosa di Puglia.

Grato della vostra partecipazione, porgo i miei più cordiali saluti a nome mio e di tutti i soci della Fondazione che mi pregio di rappresentare.

In allegato e di seguito il programma della cerimonia:

2 MARZO 2020 – ORE 15.00 – VIA PUGLIA,12 – CANOSA DI PUGLIA

INTRODUCE E MODERA

Sergio Fontana

Presidente Fondazione archeologica canosina

SALUTI

Roberto Morra

Sindaco di Canosa di Puglia

Bernardo Lodispoto

Presidente Provincia BAT

Felice Bacco

Parroco Cattedrale di San Sabino

INTERVENTI

Italo Maria Muntoni

Funzionario archeologo della Soprintendenza BAT e FG

Anita Rocco

Direttrice Museo archeologico Nazionale di Canosa di Puglia

Polo Museale della Puglia

CONCLUSIONI

Michele Emiliano

Presidente Regione Puglia

Sergio Fontana

Il Presidente della Fac