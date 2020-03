Donazione di mascherine al Comune di Canosa di Puglia da parte dell’Infortunistica Stradale Adolfo Amato

L’emergenza COVID-19 sta mostrando il lato reale del nostro Paese. Da una parte c’è gente che si dedica ai catastrofismi, a riflessioni sulla situazione in cui si trova la nostra Italia, allo sciacallaggio e alla truffa, che non si ferma mai, neanche in questo periodo.

Ma dall’altra parte c’è quell’Italia meravigliosa, solidale, fatta di persone, dottori e infermieri, che si dedicano ogni giorno a rendere questa quarantena meno difficile e che ci permettono di vivere il tutto con un sorriso e con la speranza di ritornare alle nostre vite.

Questa Italia, forte e coraggiosa, si mostra nei flash mob sui balconi, nelle videochiamate fatte alle famiglie, nelle donazioni agli ospedali, in tutti quegli aspetti piccoli, ma che fanno parte di un grande e forte cuore. L’Italia è questa, una signora che ha sempre avuto la forza di rialzarsi, grazie a tutti i cittadini e le istituzioni che ci aiutano e fanno sentire la loro presenza.

L’ennesimo episodio di solidarietà si è verificato proprio nel comune di Canosa di Puglia (BT), dove Adolfo Amato, proprietario e fondatore dell’Infortunistica Stradale Adolfo Amato, ha donato delle mascherine protettive al Comune. L’azienda, che si trova ogni giorno ad affrontare situazioni difficili e tragiche, non è rimasta indifferente di fronte all’emergenza della nostra cittadina, decidendo così di fare la sua parte con un contributo gentile e sincero.

Ed è proprio la gentilezza l’arma più forte in questa situazione, che ci aiuterà a superare tutto e a tornare più forti di prima.