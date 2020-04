Disponibilità degli esercizi commerciali ad accettare i “Buoni Spesa”

Il Comune di Canosa di Puglia, intende costituire un elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità destinati a famiglie che versano in situazioni di necessità economica.

Pertanto si invitano gli esercizi commerciali che svolgano l’attività sul territorio comunale e che intendono fornire generi di prima necessità alle famiglie residenti in possesso dei buoni erogati dal Comune di Canosa di Puglia, a manifestare il proprio interesse ad essere iscritti nel costituendo elenco.

Potranno aderire alla presente manifestazione di interesse gli esercizi commerciali della classificazione codici ATECO come di seguito :

CODICE ATECO 47.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande

CODICE ATECO 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati

CODICE ATECO 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati

CODICE ATECO 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati

CODICE ATECO 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati

CODICE ATECO 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

I buoni spesa sono spendibili solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l’acquisto di:

generi alimentari esclusi alcolici (vino, birra, ecc.) e superalcolici (liquori vari)

prodotti destinati all’alimentazione di bambini e/o neonati (pappe, latte in polvere o liquido, omogeneizzati).

Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa dovranno compilare e sottoscrivere la manifestazione di interesse/atto unilaterale d’obbligo (Modello A) di adesione al presente avviso; lo stesso dovrà essere trasmesso sottoscritto con firma autografa, allegando anche copia di documento di identità del legale rappresentante, e trasmesso a mezzo e-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.canosa.bt.it

Solo qualora non si sia in possesso di indirizzo mail, ne dovrà essere richiesto il ritiro previo appuntamento telefonico ai numeri 0883/610215 – 0883/610360. Si invita a preferire le modalità di trasmissione telematica per ragioni correlate al rischio epidemiologico in atto.

L’elenco degli esercizi commerciali, costantemente aggiornato secondo le indicazioni dell’avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Canosa di Puglia.

2 aprile 2020 – ore 12,30 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia