E’ disponibile il modulo di autocertificazione per avere diritto ai buoni spesa previsti dall’Ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 2020 n. 658.

Il modulo è scaricabile sul sito istituzionale all’indirizzo https://www.comune.canosa.bt.it/in-evidenza/modulo-autocertificazione-buoni-spesa

E’ possibile ritirarlo anche presso Palazzo di Città, Ufficio Politiche Sociali in via Bovio ed il Comando della Polizia Locale in via Gabrizio Rossi.

Il modulo compilato deve essere inviato per mail all’indirizzo di posto elettronica buonispesa@comune.canosa.bt.it o consegnato a mano presso Palazzo di Città o presso l’Ufficio delle Politiche Sociali, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

All’esito dell’istruttoria i beneficiari verranno contattati telefonicamente o per mail per il ritiro dei buoni spesa spettanti.

2 aprile 2020 – ore 10,30 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia

Allegato