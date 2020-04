Spazio libero per il benessere delle persone con spettro autistico, adhd, e disabilita intellettiva grave

“Il prolungamento della situazione di isolamento -spiega il sindaco, Roberto Morra – sta creando enormi difficoltà ai bambini con disordine dell’iperattività di deficit di attenzione (ADHD), disordini di spettro di autismo (ASDs) e in generale a tutti i soggetti affetti da una disabilità intellettiva grave.

Per queste persone è stato pensato un apposito spazio dove poter passare un pò di tempo all’aria aperta in assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme sul contenimento della propagazione del virus covid-19.

Lo spazio individuato è la “Villetta di Costantinopoli” che previa prenotazione ai numeri di contatto “info coronavirus” (0883 610 382 e 0883 610 383) è messa a disposizione delle famiglie al cui interno sono presenti soggetti con adhd, autismo e disabilità intelletive.

All’ora e al giorno prestabilito, il bambino o il disabile, insieme ad UN accompagnatore potranno recarsi presso la Villetta dove rimarranno il tempo strettamente necessario senza la possibilità di poter incontrare altre persone. L’accesso infatti è riservato solo al bambino o disabile con accompagnatore.

Oggi, 2 aprile, si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ed è un giorno riconosciuto a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite a prendere misure per sensibilizzare riguardo le persone con autismo in tutto il mondo.

Penso che la forma di sensibilizzazione più utile in questo momento – conclude il sindaco – sia quella di mette in campo azioni utili al fine aumentare il benessere delle persone che hanno bisogno di protezione.”

2 aprile 2020 – ore 9,30 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia