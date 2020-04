L’Ufficio delle Politiche Sociali informa tutti i richiedenti buoni spesa che l’autocertificazione DEVE essere compilata nelle sole parti che interessano.

E’ OBBLIGATORIO barrare le seguenti dichiarazioni:

□ che il proprio nucleo familiare, compreso il dichiarante, è composto di n. ___ persone di cui n. ___ minori di cinque anni;

□ che il proprio nucleo familiare, alla data del 12 marzo 2020, aveva un patrimonio finanziario (depositi/conti correnti bancari e postali) inferiore a 3.000 euro;

In caso di mancata annotazione delle dichiarazioni suddette e del numero di telefono le istanze non saranno prese in esame.

https://www.comune.canosa.bt.it/in-evidenza/precisazioni-importanti-sulle-autocertificazioni-buoni-spesa?fbclid=IwAR3lIgQAofwRNKvTK-vKgnHLF5DS1ItgUvsDLVfH18-c7_UfimEjMY2nyq4

Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia