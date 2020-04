vadocontrovirus: un filmato breve per celebrare il Primo Maggio

“#vadocontrovirus – spiega l’assessore alla Cultura, Mara Gerardi – è l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale in vista della Festa del Lavoro del 1 Maggio 2020. Una festa che quest’anno, più che mai, assume un significato diverso.

Nonostante il momento complicato momento che vive il nostro Paese #vadocontrovirus nasce con l’intento di trasmettere un messaggio di vera e propria resilienza, quale reale capacità di far fronte, in maniera propositiva, ad un evento così complicato come l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

L’iniziativa è rivolta a tutti i canosini anche residenti fuori città, a tutti gli italiani e gli stranieri residenti e/o domiciliati a Canosa e consiste nell’invio di un breve filmato della durata massima di 3 minuti all’indirizzo mail vadocontrovirus@comune.canosa.bt.it .

I video-messaggi, musicali, di vita quotidiana ecc., dovranno essere inviati entro e non oltre il 24 Aprile 2020.

Saranno presi in considerazione i video registrati presso la propria abitazione (secondo la disciplina indicata nel DPCM 8/03/20 e seguenti) che non contengano frasi offensive e/o insulti.​

I video inviati saranno poi riuniti in un unico filmato che sarà trasmesso in diretta presso i canali social del Comune di Canosa di Puglia, Estate Canosina e Teatro Comunale “Raffaele Lembo”, il 1 Maggio 2020.

Anche i minori – conclude l’assessore Gerardi – possono partecipare purché al video si alleghi il modulo di adesione firmato dai genitori oltre al modulo di partecipazione scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Canosa.

Cittadini, lavoratori, imprenditori, studenti, anche fuori sede, aspettiamo i vostri video per #vadocontrovirus“

16 aprile 2020 ore 12,00 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia