Ritorna il Presepe ed il Concorso “Fotografa il tuo Presepe! NATALE 2020, ideato e organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede Canosa di Puglia. Il concorso è stato ideato per ridare centralità alla nascita di Gesù nel prossimo Natale in tempo di pandemia da Covid-19, e per diffondere un antica e nuova tradizione di realizzare il presepe in casa della nostra città.

Partecipare è molto semplice, inviaci la foto del tuo presepe di casa, entro e non oltre il 24 dicembre 2020, nei giorni seguenti verranno pubblicate e avranno inizio le votazioni, che scadranno il 6 gennaio 2021 alle ore 24:00. La valutazione di tutto i presepi che arriveranno tramite posta elettronica info@canosapresepi.it, sarà sufficiente inviare una o più FOTO del proprio presepe (è consigliato l’invio di 2 immagini in buona risoluzione: una panoramica e una su un dettaglio) oltre nel indicare il nome dell’autore o degli autori dell’opera, città e provincia, indirizzo e numero telefonico.

La valutazione dei presepi sarà verificata, dai “mi piace” ottenuti su ciascuna foto contenuta nell’album della pagina facebook Aiap Sede Canosa di Puglia, i primi tre classificati che avrà ottenuto più “mi piace”, sarà dato un dono a cura della Sede AIAP Canosa di Puglia.

Partecipare al concorso significa prendere parte a un gioco, divertirsi e condividere un’esperienza, una passione e una tradizione. La stessa modalità di partecipazione attraverso facebook nella pagina FB www.facebook.com/aiap.sededicanosa/, dove ci saranno tutte le foto dei presepi che partecipano al Concorso.

Puoi scaricare il regolamento del Concorso “Fotografa il tuo Presepe! Natale 2020 andando sulla pagina web: http://www.canosapresepi.it/concorso-fotografa-il-tuo-presepe-natale-2020/

Ci auguriamo però di portare nelle case dei nostri AMICI un pizzico di Natale in più….Fotografa il tuo Presepe! a tutti.

Il Presidente Sede A.I.A.P. di Canosa di Puglia

Orazio LOVINO