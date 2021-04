Il Rotary consegna 13 tablet alla “Bovio-Mazzini”

Condividi su ...

Come precedentemente annunciato, il Rotary Canosa, nella mattinata di sabato 10 aprile, ha consegnato 13 tablet in comodato d’uso gratuito all’Istituto Comprensivo “G. Bovio – G. Mazzini”. L’acquisto di simili strumenti informatici da parte del Distretto 2120 Puglia e Basilicata (che, a sua volta, li ha divisi tra i vari Club delle due regioni) è stato possibile grazie all’azione dell’agenzia governativa statunitense per la lotta alla povertà globale (USAID) con il tramite della “The Rotary Foundation” nell’ambito dell’emergenza CoViD-19.

Entusiasta la Dirigente Scolastica, prof.ssa Roberta Saccinto, la quale ha ringraziato il Rotary “per la sensibilità espressa nei confronti della Scuola-istituzione e per il lavoro comune rivolto ai ragazzi: gli unici capaci di costruire il futuro”.

Al momento della consegna, l’Assistente del Governatore per il Raggruppamento 5, Emanuela Termine, in rappresentanza del Distretto 2120 e del suo Governatore Giuseppe Seracca Guerrieri, ha voluto sottolineare come tutti i Club della zona d’afferenza (RC Andria Castelli Svevi, presieduto da Andrea Leone; RC Barletta, Alessandra Palmiotti; RC Canosa, Marco Tullio Milanese; RC Trani, Angela Tannoia; RC Valle dell’Ofanto, Giacomo Triglione – quest’ultimo presente personalmente all’incontro) abbiano di comune accordo individuato l’Istituto “Bovio-Mazzini” tra i meritevoli della donazione in tutto l’ambito della Provincia di Barletta-Andria-Trani, dimostrando, in questo modo, quanto “c’è bisogno di Rotary”, riprendendo testualmente il motto del Governatore.

Il presidente del Club di Canosa, Marco Tullio Milanese, esterna invece l’orgoglio per la “bellezza e condivisione” della manifestazione e per la presenza delle istituzioni alla stessa. “Da 45 anni siamo attivi sul territorio: abbiamo acquisito tutto ciò che serve per tendere la mano, con passione, con professionalità e con la nostra totale disposizione, soprattutto quando rivolta all’istruzione”.

A tal proposito, l’assessore avv. Letizia Morra, in sostituzione del sindaco, avv. Roberto Morra, ha rimarcato l’importanza del gesto quale esempio “di innovazione unita alla cultura come connubio indissolubile. Si tratta di un segnale meraviglioso, con la speranza che sia il primo di una lunga serie, a dimostrazione che la collaborazione tra i diversi enti permette la crescita di un territorio”.





A livello distrettuale, sempre in ambito scolastico e con la supervisione della socia Angela Valentino – delegata del Club proprio alla Fondazione Rotary e presidente del Gruppo Distrettuale per l’Alfabetizzazione ed Educazione di Base –, presente in delegazione assieme al presidente Milanese e all’addetto stampa Enzo Princigalli ed elogiata pubblicamente dalla Dirigente Saccinto “per il suo costante impegno nel sociale”, il Rotary è in procinto di organizzare un ciclo di incontri destinati a genitori ed alunni con le relazioni di psicologi e pedagogisti in tema di pandemia.

Ufficio Stampa Rotary Club Canosa