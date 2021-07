Condividi su ...

Canosa di Puglia. Con il Patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, nei giorni venerdì 23 e sabato 24 luglio (Pre Finali) e domenica 25 luglio (Finalissima), nella splendida location della Sala Eventi “Lo Smeraldo ricevimenti di lusso in Puglia”, si svolgerà la 28° Finale Nazionale del concorso di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana Gold” (fascia di età dai 46 ai 55 anni), a cui parteciperanno 22 mamme, vincitrici delle selezioni regionali, provenienti da tutta Italia. Le mamme faranno tre uscite, la prima con abito elegante, la prova di abilità e la passerella con il costume Sunny Beach, il costume ufficiale di “Miss Mamma Italiana”.

L’evento sarà condotto da Lucia Dipaola. Nella mattinata di lunedì 26 luglio, la vincitrice assoluta del concorso e le undici mamme vincitrici di fascia (quali “Damigella d’onore”, “Glamour”, “Radiosa”, “Dolcezza”, “Sprint”, “Fashion”, “Romantica”, “Eleganza”, “Sorriso”, “in Gambe”, “Solare”), saranno impegnate per gli scatti fotografici, negli angoli più caratteristici della città di Canosa di Puglia, utili per la realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana Gold 2022”. “Miss Mamma Italiana Gold” (marchio registrato), unico concorso nazionale dedicato alle mamme italiane, è una produzione della Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne Endometriosi” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in

Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Partner della Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana Gold” 28° edizione, sono le prestigiose

Aziende: Divella, Molino Casillo, la Serie Infissi, Farmacia dottor Lombardi, Confidenze, Conad Commercianti Indipendenti, Sunny Beach beachwear, Elly calze e collant, Progetto Arredo Esterno.

Nella foto in allegato: Elisa Ceretti “Miss Mamma Italiana Gold 2020”.