Premio Dea Ebe – La Maschera Banfi 2021

Apulian Elite Award – “Alla ricerca dell’immortalità – Coming soon”

Lo staff del Gran Galà del Sud è al lavoro per realizzare la 14^ edizione del premio alle eccellenze del Sud. Madrina dell’evento Francesca Rodolfo, giornalista del Tg Norba24, che ormai da anni con la sua professionalità e bellezza conduce in porto la nave “DEA EBE”.

Un riconoscimento tutto pugliese, voluto e ideato dal Presidente Saverio Luisi, che porta il nome della “ Dea Ebe”, dea della bellezza e dell’eterna giovinezza, una sorta di porta fortuna per chi lo riceve e chi lo dona.

Da 14 edizioni viene assegnato a quanti portano la pugliesità a spasso in Italia e nel mondo e premia l’arte in genere ed il cabaret con il PREMIO “La Maschera Banfi” dedicato al concittadino illustre Lino Banfi, Presidente Onoraio dalla prima edizione del 2009 con Rosanna, madrina.

Negli anni si sono susseguite diverse figure illustri ed eccellenze legate alle varie categorie dallo sport alla tv, dalla medicina al volontariato, dall’imprenditoria alla cultura, ecc.. (Lino Banfi, Rosanna Banfi, Manila Nazzaro, Prof. F. Baldassarre, Dott. Sergio Fontana, Dott.ssa Francesca Rodolfo, Dott.ssa Diletta Luisi, Dott.ssa Loreta Colasuonno, Comm.re Nunzio Di Giulio, Manila Gorio, Gabriella Aruanno, dott. Michele Guardì, dott. E. Magistà, dott.ssa Marilena Farinola, Lo Smeraldo ricevimenti, Fabio De Lucia, Kataos, Michele Di Giulio (sovrintendente della polizia di stato medaglia di bronzo al valor civile), Fratelli Campanile Automotive, Maira, Santino Caravella, Mr. Phino, Tommy Terrafino, Antonello Vannucci, Mia Personal Mood, Antonio Memeo – attore, Stefania Sansonna, Cav. C. Sciannamea, Giovanna De Crescenzo, Azienda S. Leone, Savino Losmargiasso, G.S. Patruno, S.S. Canosa, Sorelle Gianfrate, Tommaso Coletti e tanti altri).

Premio itinerante, promuove e valorizza il territorio, infatti le location cambiano di anno in anno dalle terrazze ai siti archeologici, dalle sale ricevimento alle aziende e presto comunicheremo la location 2021.

Un evento estivo che solo un anno si è raddoppiato tra primavera ed estate dedicando sempre messaggi sociali o contributi (alla Komen Italia o Telethon).

Un Gran Galà che alterna premiazioni a momenti musicali, d’arte e cabarettistici.

Anche quest’anno, tante le eccellenze premiate, ecco i primi nomi: Pasticceria Giotti (imprenditore in Giovinazzo), Lilia Pierno ( attrice Canosina), Germinario Marmi ( imprenditori Canosini) , Paolo Pinnelli (giornalista Gazzetta del Mezzogiorno) a cui consegneremo il “Premio la Maschera Banfi” per la nuova scrittura del libro “Canosa si racconta” (premio dedicato all’arte e cultura in genere), Vito Pagano e la sua A.S.D. Bike Canusium ed altri amici che scopriremo nei prossimi giorni. Evento in sicurezza e come sempre invitati ad honorem tutti i premiati dal 2009 ad oggi. Il Premio è patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Fondazione Archeologica Canosina; i partners 2021 sono: Rotary Club Canosa, Ancri sez. Canosa, I love Canosa, Love Fm, Divine del Sud (binomio consolidato ormai da anni), Archeo club Canosa, Oltre il sipario sempre attenta e legata ai nostri eventi, Garage Brand, Azienda olii Sabino Leone, Canosalive, Batmagazine, Alesia Luxury Suite Ostuni, Gazzetta del Mezzogiorno (alla quale auguriamo un veloce ritorno in edicola), Top Food italy, Serimed e Antica Fioreria Canosa.

Ringraziamo tutto lo staff (in particolare Antonella e Martina, Nunzia e Simona, Sabino, Michele Padovano e Cesare Di Nunno), Nicola Luisi, Pino Grisorio, partners, location, collaboratori, tgnorba24, artisti, premiati, fotografi, uffici stampa , Oer Canosa e sponsor.

– Contatto – premiodeaebe@gmail.com

Uff. stampa – Saverio Luisi