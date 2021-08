Il Premio all’arte in genere e al cabaret

Condividi su ...

Il Premio nasce, all’interno del Gran Galà del Sud, dedicato al mitico concittadino Lino Banfi qualche anno fa.

Negli anni è stato consegnato a diversi personaggi dello spettacolo nazionale:

in primis al Maestro d’arte Lino Banfi, in seguito a Mr Phino (cabarettista Romano), Lilia Pierno, Santino Caravella, Tommy Terrafino, Antonello Vannucci (cabarettisti Pugliesi), Maira (giovanissima Regina dei Tik Tok in pieno Covid, pugliese) e quest’anno lo consegneremo con sommo piacere al giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che speriamo di rivedere presto in edicola, al concittadino Paolo Pinnelli che ha scritto un bellissimo racconto sulla sua città Canosa di Puglia. Il libro ” CANOSA SI RACCONTA” si pregia di avere la prefazione del grande Lino Banfi e del Presidente di Confindustria dott. Sergio Fontana che ha fortemente spinto e voluto divulgare, col patrocinio della Fondazione Archeologica Canosina, che si onora di presiedere come Presidente. Grande forza e spinta sono le immagini del bravissimo Piskv (F. Persichella, già Premio Dea Ebe 2020) e quella morale di Nicola Luisi, vice Pres., e soci della Fac.

14^ edizione del PREMIO DEA EBE che terrà a battesimo questa ennesima creatura che promuove culturalmente il territorio.

Essendo il nostro un premio portafortuna, auguriamo a Paolo e alla sua creatura, donata alla Fac gratuitamente, la realizzazione di tante copie che possano divulgare il verbo e conoscenza su una citta’ turistica Pugliese come “Canosa”.

Stiamo preparando l’ennesimo gran gala’ del sud che vedra’ diverse eccellenze premiate con ospiti prestigiosi e la bella e brava conduttrice del tgnorab 24 Francesca Rodolfo, ormai madrina dell’evento da anni.

A prestissimo…Buona estate

