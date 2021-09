La città degli ipogei: tour alla scoperta dei principi dauni

Condividi su ...

I principi dauni narrano il passaggio dal mondo terreno a quello ultraterreno attraverso la tecnologia.

Gli affreschi prendono vita, con i loro protagonisti, grazie alla realtà spaziale aumentata, nell’ipogeo del Cerbero.

Storie di principesse, con i loro preziosi corredi, negli Ipogei Lagrasta.

Antico e moderno si fondono nell’ipogeo di Vico San Martino.

Continuano le visite guidate a Canosa di Puglia, con il tour “La città degli ipogei”, organizzato dall’ass. Amici dell’archeologia e dalla Fondazione Archeologica Canosina, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Canosa di Puglia

Sabato 4 settembre, ore 18.00, e domenica 5 settembre, ore 10.00 e 18.00, vi aspetta un entusiasmante tour nel sottosuolo canosino!

Di seguito l’itinerario:

· IPOGEO D’AMBRA(IV-III sec.a.C.);

• IPOGEO DEL CERBERO (III sec.a.C.) con affresco raffigurante il mitologico cane Cerbero e realtà spaziale aumentata;

• IPOGEO DI VICO SAN MARTINO (V sec.a.C.- I sec.a.C.);

· IPOGEO LAGRASTA I (IV sec. a.C.-Isec.d.C.). Il più importante complesso funerario di Canusium e dell’intera regione, composto da tre tombe a camera

· IPOGEO DELL’OPLITA(IV sec a.C.)

Per ulteriori curiosità rimandiamo alla pagina Facebook: Fondazione Archeologica Canosina. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni contattare la seguente utenza: 3338856300.