Dopo il lungo stop e le restrizioni imposte dalla pandemia, il giorno del matrimonio torna ad essere protagonista nei sogni degli sposi. Le novità e i posti più esclusivi per il giorno del si, saranno illustrati il prossimo 4 marzo alle ore 9,30 nella pinacoteca Michele De Napoli di Terlizzi, nella conferenza stampa di presentazione del progetto “Tra Murgia e Mare” voluto dal direttore artistico e wedding planner più richiesto al Sud, Luigi De Nicolo.

Che sia romantico o super fashion, tra resort, castelli e masserie extra lusso, il matrimonio in Puglia accontenta davvero tutti i gusti. E dopo lo stop e le restrizioni imposte dal covid, che hanno colpito in modo particolare il settore del wedding e cambiato profondamente l’immagine e l’idea del matrimonio, sognare di nuovo in grande, è finalmente possibile. Nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio a nord di Bari il progetto dal titolo “TRA MURGIA E MARE”, voluto e ideato dal direttore artistico e wedding planner, tra i più richiesti al Sud, Luigi De Nicolo. Un vero e proprio spot promozionale pensato per

far conoscere le bellezze paesaggistiche, storiche, artistiche e architettoniche dei territori che si estendono sulla fascia settentrionale della Puglia fino al Gargano, ancora troppo poco conosciuti al pubblico del nord Italia e straniero.

Sotto i riflettori, la Puglia della pasta fatta in casa, dei pizzi ricamati dalle sapienti mani degli artigiani del posto, delle donne che sferruzzano sedute nei vicoli dei borghi antichi, dei bambini che giocano ancora per strada. La Puglia degli ulivi secolari, dei vini e del cibo che riescono a soddisfare anche i palati più esigenti. Un mix di storia e identità culturale raccolti nel video emozionale che sarà proiettato in anteprima il prossimo 4 marzo alle 9,30 nella pinacoteca Michele De Napoli di Terlizzi, in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Ninni Gemmato, di Antonio Marzano giornalista e fondatore del magazine DomaniMiSposo e presidente dell’associazione PWPA, di

Giulia Molinari presidente dell’associazione AWPP e di Serena Ranieri, presidente dell’associazione FEDERMEP. A moderare l’incontro, la giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo, presidente dell’associazione Divine del Sud, parte integrante del progetto. A beneficiarne sarà l’intero comparto wedding, dall’abito al buffet, passando per le tenute storiche e le grandi sale moderne, dando una sferzata importante all’economia locale. Per questo all’evento prenderanno parte rappresentati delle istituzioni del mondo politico pugliese ed esperti del settore. “Il messaggio che voglio lanciare – ha detto Luigi De Nicolo – è quello di salvaguardare la nostra tradizione, la cultura dei nostri avi, tanto cara alle vecchie generazioni, quanto preziosa per i futuri sposi. A loro l’amorevole compito di creare una nuova famiglia a cui tramandare usi e costumi millenari – ha concluso De Nicolo – dall’inestimabile valore morale, a noi quello di rendere quel giorno, un giorno unico e indimenticabile”.

Si accede con green pass e mascherina.

