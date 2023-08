Condividi su ...

Il portafortuna del Sud “Premio Dea Ebe & Premio Lino Banfi – la Maschera Banfi” si terra’ il 12 agosto presso la location privata “Cantine Nicola Rossi – Costantinopoli” di Canosa di Puglia.

Alle ore 20.00 “ingresso con invito” per un “Aperi Dea” – Extra office & partner con prodotti Regionali e degustazione di alcuni vini della suddetta cantina.

Alle ore 21.00 inizio dell’evento con consegna premi e riconoscimenti, intrattenimento musicale (live con piano, violino e voce) della bravissima Monica Paciolla – “Melodicamente” Canosa.

Serata patrocinata dal Presidente del Consiglio della Regione Puglia, Sesta Provincia BAT e Fondazione Archeologica Canosina, partnership di Telethon – Fondazione Nazionale e premio presentato dalla giornalista Marilena Farinola (Tele Dehon).

L’evento DEA EBE, dea della bellezza ed eterna giovinezza, sara’ arricchito dalle interviste dell’amico Pino Grisorio che potrete seguire e ascoltare su Ilovecanosa ed un saluto divertente sara’ dedicato al premio dall’ esilarante cabarettista Romano, Mr. Phino – gia’ Premio “la Maschera Banfi” 2015.

Gianfranco Finocchi, in arte Mr. Phino, è un attore, comico, autore teatrale ed imitatore. Noto come comico per le sue partecipazioni nei programmi Rai e Mediaset e partecipazioni in tv, fiction, teatro e musical dove si è fatto conoscere tramite diverse Compagnie.

Lavora negli anni con i piu’ grandi Jonny Dorelli, Heather Parisi, Renzo Arbore, Pippo Baudo, Lino Banfi, Sabrina Salerno, Lorella Cuccarini, Claudio Lippi, Giampiero Ingrassia e tanti altri.

L’ Apulian Elite Award nasce nel 2009 come, unico evento dedicato alla madrina Rosanna Banfi, poi diventato un appuntamento fisso dell’estate.

Il premio è sempre stato dedicato in primis ai giovani e poi alle eccellenze del Sud nelle varie categorie, con l’idea di promuovere territorio e prodotti.

Ogni anno, legato all’evento, un messaggio sociale ricordando la prevenzione al seno e la lotta alla violenza sulle donne.

Momento emozionante dedicato ai ricordi e alla poesia con Grazia Mastrapasqua.

Ricorderemo, inoltre, la giornalista Daniela Mazzacane (gia’ Premio Dea Ebe) e i tanti amici che ci hanno lasciato negli ultimi mesi.

Tante le partnership e sponsor che ogni anno supportano l’evento che ha sempre e con costanza attenzione da parte dei media, social e cittadinanza.

L’appuntamento fisso di fine estate che quest’anno ci vedra’ protagonisti in un periodo insolito e anomalo per noi.

Il 2023 vedra’ la nascita di 2 categorie: Il Premio “Mamma Coraggio” Dea Ebe e il Premio speciale “La Borgata” Dea Ebe, grazie ad un connubio di idee tra il nostro Comitato, nella persona di Saverio Luisi e l’Ing. Nunzio Valentino che dedichera’ il premio alla sua cara mamma signora “Petroni Savina” e a tutte le mamma e il Comitato Insieme per Loconia, frazione terra della Percoca e non solo.

Premieremo, aldila’ di alcune sorprese: l’international dancer Pugliese Roberta Di Laura, l’attrice e conduttrice Agata Paradiso del gruppo Norba, le aziende produttrici di prodotti a km zero Ortofrutta Candela – AgriLoconia e vivai Agricoop, il Cav. Giuseppe Marchione – il pittore dei Vip, l’associazione ANT per i suoi 45 anni con la sua delegata per le sezioni di Canosa – Minervino e Spinazzola dott.ssa Carmelinda Lombardi, la dott.ssa Anna Di Chio – autrice di romanzi, Angela Cicciopastore (Mamma Coraggio), il Prof. Agostino Picicco – saggista e scrittore.

Ringraziamo tutto lo staff (Michele, Cesare, Antonella, Rosangela, Mariangela, Martina, Pino, Sabino e Simona), Oer Canosa, Canosalive, Apuliati, Divine del sud, Caterina Cannati e le sue opere by Kataos, staff e presidenza location, gli uffici stampa, le tv, i tecnici, artisti, Antica Fioreria, Serimed, ospiti e tutti coloro che collaborano e contribuiscono dal 2009 alla buona riuscita della manifestazione.

Uff. stampa – deaebeeventi.org, Saverio Luisi