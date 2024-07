Buon compleanno Lino “Benvenuti 88”

Condividi su ...

Ancora una volta, ci accingiamo a vivere un’ edizione speciale, del Gran galà del Sud la 17^ ed.ne del “Premio Dea Ebe – La Maschera Banfi” intitolato alla Fam. BANFI dal 2009, per molti portafortuna, che sarà dedicata nel 2024 agli 88 anni del nostro amato concittadino Lino Banfi con cui festeggeremo in Piazza Vittorio Veneto questo meraviglioso traguardo.





Ci teniamo a ringraziare, spiegano dal Comitato Dea Ebe ideatore dell’ evento il Presidente Saverio Luisi, l’ immenso cuore, professionalità e disponibilità dell’ attore Italiano Lino Banfi, del suo ufficio stampa Paola Comin e agli amici fraterni Rosanna e Walter Zagaria e a tutti coloro che hanno collaborato e collaboreranno alla buona riuscita dell’evento, a partire da tutte le autorità che interverranno e passando per patrocinanti, partners, sponsor e volontari. Desideriamo esprimere gratitudine per la passione e la dedizione prestata da tutto lo staff e collaboratori ( in primis Michele Padovano, Cesare Di Nunno, Antonella Pierno e poi Sabino Di Stasi e Martina Di Nunno, Simona Metta, Rosa e Mariangela Malcangio, Pino Grisorio, Antica Fioreria, La Terrazza, Mu’ mang, Fit & dance).

Tante sorprese, emozioni e racconti. Allieteranno la serata il cabarettista Foggiano Santino Caravella, la violinista Rosanna Vastola, la danzatrice internazionale Roberta di Laura, all’Original Brass Band, la ballerina di danza latino americane Natasha Parisi ed altro. Novità e’ la presentazione e conduzione dell’ evento con un team speciale per un evento unico;

sul palco del “Benvenuti 88” la giornalista Marilena Farinola e Santino Caravella, la giornalista Francesca Rodolfo e Saverio Luisi. Vedremo ripercorrere la carriera dell’attore nei vari momenti della sua vita, l’ affetto della sua famiglia e del suo pubblico.

Tutto questo il 14 luglio dopo le 20.30 in Piazza alla fine dell’ intitolazione del foyer del Teatro Lembo a Lino Banfi a cura dell’ Amministrazione Comunale.

Evento patrocinato dalla Regione Puglia, Sesta Prov. BAT, Comune di Canosa Ass.ti alla cultura e agli eventi, Fondazione Archeologica Canosina.

Vi aspettiamo con….buon compleanno Lino.