Un’estate all’insegna dell’archeologia con VISITE GUIDATE TEATRALIZZATE, REALTÀ SPAZIALE AUMENTATA E TOUR EMOZIONALI a Canosa di Puglia! Ecco il calendario de “Le Notti dell’archeologia 2024“, organizzato dall’ass. Amici dell’archeologia, con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Canosa di Puglia e della Fondazione Archeologica Canosina Onlus.

13 e 14 luglio, 10-11-26 e 27 agosto

TRA BIZANTINI E CROCIATI

sabato e domenica ore 19.00

Itinerario alla scoperta dei monumenti edificati per volere del Santo Sabino

Incontro presso Parco archeologico di San Leucio

Via Santa Lucia

20 e 21 luglio, 3-4 agosto

LA CITTA’ DEGLI IPOGEI

sabato e domenica ore 19.00

Visita nel sottosuolo canosino attraverso nuove tecnologie

Incontro presso gli Ipogei Lagrasta

via Cadorna

27 e 28 luglio, 17-18 agosto

A SPASSO NEL TEMPO

sabato e domenica ore 19.00

Itinerario millenario, un salto nel tempo di oltre duemila anni

Incontro presso Parco archeologico di San Giovanni

Via Pietro Metastasio

31 AGOSTO-LA NOTTE DEGLI IPOGEI

sabato ore 19.00-ore 20.30

Tour e visite teatralizzate con Gianluigi Belsito

I Viaggiatori del Mito nell’Ade negli ipogei canosini.

Incontro presso Ipogei Lagrasta

Via Cadorna

Info e prenotazioni al 333 8856300

Possibilità di usufruire di menù convenzionati