Bagno di folla e promessa mantenuta “Benvenuti 88 Dea Ebe – Buon compleanno Lino”

Come promesso nel 2017 in Teatro, abbiamo voluto fortemente ideare e realizzare in toto come Team “Dea Ebe La Maschera Banfi” una serata unica ed irripetibile.





Il 14 luglio rimarrà nella storia di Canosa di Puglia. Un tributo e tripudio per un Uomo, Attore, Padre, Marito e Nonno “Unico” così come Lui chiama il suo amico e Presidente del comitaro pro Banfi, Saverio Luisi. Tante, sorprese, artisti ed emozioni per una piazza gremita di gente da 0 a 100 anni, in sicirezza. Spettacolo ideato e realizzaro dallo staff della Dea Ebe con la regia di Saverio Luisi dimostrando tutto l’affetto nei confronti degli amici, Famiglia Banfi .

Premi Dea Ebe 2024 consegnati al pittore 95enne Biagio Achille, alla top manager Paola Comin, a Mamma Coraggio “Lucia Lagrasta” ritirato da Walter Zagaria , all’ associazione Sospiri di Bisceglie e al grande ed immenso Lino BANFI. Premio speciale “la Maschera Banfi ” alla danzatrice internazionale Roberta Di Laura , pugliese doc, che ci ha raggiunto dalla Germania per regalarci emozioni. Dice Saverio Luisi: ” In primis un grazie a tutta la famiglia Banfi (Walter, Rosanna e Fabio) e alla meravigliosa amica Paola Comin che mi hanno coadiuvato nei dettagli e contatti con tv, colleghi del Maestro; a tutto lo staff Dea Ebe (Padovano Michele Padovano , Cesare Di Nunno, Antonella Pierno , tutti perni principali della Dea Ebe; Martina Di Nunno e Sabino Di Stasi, Simona Metta e la Fit & Dance di Canosa, Valerio Matarrese, Pino Grisorio con Ilovecanosa, Rosa e Mariangela Malcangio, Giuseppe per le foto backstage, serimed e al nostro fotografo ufficiale 2024 Lino Quagliarella studio Cioci, grandi supporti)”.

L’ evento è stato gratuitamente patrocinato dalla Regione Puglia, Sesta Provincia Bat, Fondazione Archeologica Canosina, Comune di Terlizzi e supportato dal Comune di Canosa Assessorati alla cultura e agli eventi nelle persone di Cristina Saccinto e Saverio DiNunno. Un grazie personale va alle Forze dell’ ordine al Commissario di Polizia, al Comando Provinciale e Stazione dell’ Arma dei Carabinieri, al Comandante Simone Testa della Polizia locale, all’ Oer Canosa e a tutti i volontari che hanno collaborato Noeeta, Anpana e Misericordia e all’ amico Marco Mtv.

Una grande festa di piazza voluta da Saverio Luisi e dal suo staff che aveva anche chiesto di intitolare una piazza, parco o altro al mitico concittadino che nei suo film, si narra, abbia citato Canosa 1500 volte. Grazie a tutta la stampa e tv: Sabino Del Latte, Monica e redazione RAI UNO, Giuseppe operatore instacabile e Gianni Dibendetto Telenorba, Telesveva, Alba Dipalo, Teledehon, TeleBari, Teleregione, Antenna sud, la Gazzetta del mezzogiorno, ilovecanosa, il Corriere del mezzogiorno, Rossella Scardi, l’ Ansa e a tutte le testate web che si sono avvicendate e interessate all’ evento. Un abbraccio allo staff artistico dal fantastico Santino Caravella alla bravura e bellezza delle nostre presentatrici Marilena Farinola e Francesca Rodolfo (alternate sul palco durante la serata d’ onore), all’ elegante e meravigliosa Rosanna Vastola, violinista.

Toccante la leggiadria di Roberta DiLaura che ha emozionato la piazza e la famiglia Banfi per poi accogliere la bella e brava Natasha Parisi, ballerina di latino americani. Connubio riuscito di forze tra i tecnici, servizi, security e Resp. Tecnico Geom. Nico Pepe per la sicurezza dei cittadini e soprattutto del nostro amato Lino.

Grazie all’amministrazione Comunale per l’ intitolazione del foyer del Teatro Lembo al Nonno d’Italia che è stato accolto all’ ingresso del teatro dalla nostra Original Brass Band e dai nostri piccoli amici, insegnanti e genitori dell’ Ist. Compr. MARCONI CARELLA LOSITO di Canosa che hanno voluto supportare l’evento fuori dai momenti ludici e culturali scolastici.

Un caloroso grazie a tutti i partner e sponsor che citeremo alla fine. È stata dura e ci siamo riusciti soprattutto a portare in piazza tre sindaci ed ex sindaci Pugliesi (DeCaro ora Europarlamentare, Leccese neo Sindaco di Bari e il Sindaco di Terlizzi DeChirico) e per questo ringraziamo le loro segreterie in continuo contatto con Saverio Luisi. Per Canosa e Andria presenti il nostro Sindaco dott. Malcangio con Assessori e consiglieri, l’ Europarlamentare Francesco Ventola e la Consigliera Reg.le Grazia DiBari e Don Felice Bacco, Arciprete Cattedrale.

Giunto allo staff il saluto del Vescovo di Andria al nostro amato Lino che ha voluto lasciarli uno scritto. Serata piena di sorprese ed emozioni, video messaggi magistralmente preparati da Cesare con saluti di artisti e colleghi di Lino, musica e cabaret con l’ ormai gigante della risata Santino Caravella, foto e video che raccontavano la vita e storia dell’ attore, torta con sospiri dei Pasticceri storici di Bisceglie, Sergio Salerno e Nicola Giotti, omaggi dell’ A.S. Canosa calcio con il suo presidente Alessandro Di Nunno e componente staff Gigi Trallo e alcuni storici calciatori che abbiamo rivisto in una foto d’ epoca. Fiori, addobbi e bouquet del nostro storico partner Antica Fioreria di Canosa e del mercato dei fiori di Terlizzi e la Queen flower di Sabino Bucci.

Premi unici realizzati dalla nostra Caterina Cannati by Kataos. Tanti regali ed omaggi dello staff con quadri, dipinti, torta di benvenuto all’ arrivo dell’ attore a Canosa della pasticceria DiMuro e bottiglie di vino uniche e realizzate per l’ evento dalle Cantine Rossi Costantinopoli di Canosa (grazie ai Presidenti Sansonna e Mascolo e alla pittrice A. Lavacca che le ha disegnate).

Sorpresa immensa l’ omaggio di Lino Banfi a Saverio Luisi con un targa ricordo con la scritta “Unico” e una medaglietta con la proria firma che rimarrà la soddisfazione w premio più grande della vita e storia del Presidente. Insomma, un susseguirsi di lacrime, risate, forti emozioni. Dice ancora Saverio Luisi: “Abbiamo raggiunto il risultato, tanta soddisfazione per un evento indimenticabile che rimarrà nella storia della città, grazie ad un gruppo di lavoro ben organizzato. L’ unione e duro lavoro fanno la differenza”.

Grazie infine all’ anima e linfa della manifestazione, partner e sponsor che in tanti modi ci hanno aiutato a portare a casa un risultato vincente: Adolfo Amato Infortunistica, Imbal Bio cedipalst, Alessandro Di Nunno, DiNunno srl, Tridelco penumatici e revisioni, Mu’ Mang, Farmacia Centrale dott.ssa Zannella, Vegapol, La Terrazza ristorante, De Marinis gioielli che ha omaggiato gli artisti, Printlabel, Pennetti lab, Mocelli Liliana gioielleria, Giardino del mago, Timeout, La Maisonnette di R. Leone, Ottica dieci decimi, Cantine Costantinopoli – Nicola Rossi , Lenoci Francesco pneumatici Euromaster, Garment, Casa 28 Como, Grieco resort, Bcc Canosa Loconia, Market Di Stasi, Campanile carrozzerie, Ardito alimentari, PDL Comunicazione ed eventi, Osteria la tana dei pescatori Como, Revonews. Ognuno dei suddetti ha supportato in modo e maniera diversa un evento storico. Un abbraccio all’ Ing. Nunzio Valentino che speriamo presto di riabbracciare e all’amico Pasquale De Toma , Cons. Com.le di Trani sempre presente.

Alla fine, si chiude il sipario accompagnato da applausi e standing ovation meritatissima.

Il nostro e’ un lavoro corale. Grazie di cuore al mitico e unico Lino Banfi, ti vogliamo bene.

A settembre, come riporta la stampa, docufilm sulla sua vita.

Grazie a tutti di cuore.

Uff. Stampa Dea Ebe