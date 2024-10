In goal con la solidarietà

Condividi su ...

“Piccoli Amici & Mamme insieme con il cuore, in campo per Telethon”.

In data 21 dicembre alle ore 10 presso i Campetti di Costantinopoli Canosa, che ringraziamo per la disponibilità, si terrà un connubio tra sport e solidarietà. Bellissimi triangolari tra piccoli amici sportivi e mamme con un solo fine, la solidarietà; grazie all’ impegno delle associazioni sportive canosine (Canosa Accademy, Asd Progetto Uomo, Asd Liberty Canosa) vedremo in campo sorrisi e divertimento, mascotte, gadget e gazebo pro Telethon. Evento patrocinato dal Comune di Canosa e Sesta Prov. BAT, referente per il Coni il Prof. Riccardo Piccolo ed interviste dell’amico Pino Grisorio con Ilovecanosa. Un grazie particolare alle mamme di Telethon rappresentate da Monica, Cinzia e Miriana e ai Presidenti , soci e collaboratori delle associazioni sportive partecipanti. Tante sorprese, tv e uffici stampa per un evento natalizio unico e diverso. Si ringrazia il Panificio Traiano e Solor Animal Health di Canosa e tutti coloro che vorranno contribuire e collaborare. Evento organizzato dalla ” Team eventi 33 Dea Ebe eventi ” coadiuvati dai tanti amici suddetti e non solo che sono la forza e linfa della manifestazione che porterà spensieratezza e gioia. Dona col cuore, dona per la scienza.

Vi aspettiamo, seguiteci sui social dedicati.

Grazie a tutti