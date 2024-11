Dalla Puglia in Svizzera per una esperienza nuova enogastronomica

Condividi su ...

In data 13 novembre in Svizzera 2 canosini doc (Gerardo Metta, chef stellato e Francesco Luisi, pizzaiolo pluripremiato) inaugureranno l’ Auberge d’ Hauterive, ristorante pizzeria, con cucina stellata e pizze dal gusto unico con prodotti pugliesi.





Tra i tanti prodotti il “grano arso” la farà da padrone in una nazione che non conosce la Puglia sotto i molteplici aspetti enogastronomici. Stimoli, novità, idee, gusto e fantasia per esportare il nostro Tricolore e i sapori del Sud in Svizzera, in particolare a Neuchatel.

Giorni fa presso il Ristorante la Terrazza di Canosa, alla presenza di autorità ed associazioni, sono stati presentati alcuni piatti rivisitati che faranno parte del menù Svizzero.

Un grande in bocca a lupo ai nostri giovani concittadini che con coraggio, professionalità e abnegazione affronteranno una bellissima avventura.

Grazie a Teledehon, ilovecanosa e a tutti gli uffici stampa che hanno prestato attenzione a questo nuovo progetto Internazionale.