ArcheoCanusium San Pietro: Presentazione degli scavi di San Pietro e del fascicolo di Archeologia Viva

Venerdì 6 dicembre, alle ore 17:00, presso il Museo dei Vescovi di Canosa di Puglia, in Palazzo Minerva, si terrà la presentazione alla stampa e al pubblico del Fascicolo n. 228 della rivista Archeologia Viva, Giunti Editore, nel quale sono illustrati i risultati delle recenti ricerche archeologiche condotte dalle Università di Bari e di Foggia in località San Pietro a Canosa.

Gli scavi, condotti in regime di concessione di scavo rilasciata dal Ministero della Cultura alla Fondazione Archeologica Canosina, stanno incrementando notevolmente le conoscenze della storia dell’insediamento daunio e delle prime fasi della città romana di Canusium.

Si tratta quindi di una sorta di ‘guida’, riccamente illustrata, scritta da specialisti ma pensata in maniera semplice e chiara per il grande pubblico.

Nell’occasione saranno presentati i risultati della campagna di scavi 2024, a cura dei direttori delle ricerche Giovanni De Venuto (Università di Bari), Maria Turchiano (Università di Foggia) e Giuliano Volpe (Università di Bari).

Alla manifestazione parteciperanno, il Sindaco di Canosa di Puglia, Vito Malcangio, l’europarlamentare Francesco Ventola, il Direttore delegato Musei nazionali della Puglia, Francesco Longobardi, il Direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno, il Presidente della Fondazione Archeologica Canosina, Sergio Fontana, la Direttrice scientifica della Fondazione CHANGES, Ilaria Manzini, il Direttore di Archeologia Viva, Piero Pruneti, Italo Muntoni della Soprintendenza ABAP delle province BAT e Foggia.

L’evento è organizzato in seno al progetto CHANGES (Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society) e gode del patrocinio delle Università di Bari e Foggia, della Soprintendenza Bat e Foggia e della Regione Puglia.