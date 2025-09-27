Presentazione evento Accademia del grano arso “Archeo e Grano arso” seconda edizione

Condividi su ...

Ieri, 26 settembre, presso la sede dell’ Accademia del grano arso in via Sicilia, 3 (ospiti del Mu. Ve. di Canosa di Puglia) si è tenuta la presentazione della seconda edizione di “Archeo e Grano arso 2025”. L’evento organizzato dall’ Accademia, è patrocinato dal Comune di Canosa Ass.to alla cultura in collaborazione con la Proloco, la Fondazione Archeologica Canosina, il Museo dei Vescovi e il Touring club italiano. Sinergie utili ed instancabili per realizzare una seconda edizione di successo, grazie alla grande collaborazione dei ristoratori Canosini che prepareranno pasti usando la farina di grano arso.

Presenti all’ evento la vice Presidente Brigida Caporale, il curatore del Mu.Ve. Sandro Sardella, il Sindaco di Canosa Vito Malcangio, l’ Europarlamentare Francesco Ventola, Mons. Felica Bacco, l’Ass.re Cristina Saccinto, la Consigliera Tonia Sinesi, il vice Presidente della Fac Nicola Luisi, Elia Marro Pres. Proloco e altri rappresentanti di associazioni, istituzioni e uffici stampa. Dopo i saluti istituzionali e una visita nelle grotte per ammirare reperti e quadri della.concittadina kataos, la vice Presidente dell’ accademia ha illustrato con gli altri relatori eccellenti e qualificati l’ evento del 5 ottobre che si terrà in Canosa.

In nome e per conto del Presidente Nunzio Margiotta ha ringraziato presenti e ristoratori per l’impegno e la costanza e per aver creduto nel progetto.

Seguendo i social ogni utente potrà informarsi e seguire l’evento, prenotare in uno dei ristoranti collegati all’accademia e percorrere insieme alle guide le strade che portano a siti e musei dedicati.

Fb ed instagram i 2 social da seguire per le varie info.

Sandro Sardella ha ricordato l’amico Clemente che è stato e sarà per sempre un riferimento storico, legato alle usanze e tradizioni. Supporto importante sara’ anche quello del Project manager c.s. Giacomo Giancaspro e dei tanti amici che si mobilitato per la buona riuscita dell’evento.

Si ringrazia l’ azienda Amoruso partner 2025, grafici, volontari e tutti coloro che collaboreranno.

Ci vediamo 5 ottobre a Canosa, seguiteci sui social: Accademiadelgranoarso.






