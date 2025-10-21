Vuoi partecipare alla mostra Canosapresepi

Condividi su ...

L’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Canosa di Puglia, organizza la Mostra del Presepio Artigianale “ CANOSAPRESEPI “ 27 Edizione, che sarà aperta dalla Domenica 14 Dicembre 2025 al Martedì 6 Gennaio 2026, dove si potrà trovare una Mostra dedicata all’arte presepiale che si svolge presso l’Androne del Palazzo De Muro Fiocco in Piazza della Repubblica, 2 a Canosa di Puglia, che ogni anno ospita nella bellissima atmosfera natalizia questa importante esposizione d’arte presepiale, il tema di questa mostra è “Insieme a San Carlo Acutis e San Francesco d’Assisi Testimoni di Speranza” , oltre nel proseguire nell’ultima tappa del Centenario Francescano con Dies Natalis del Serafico d’Assisi (1226-2026), e nel Giubileo 2025, insieme per essere Pellegrini di Speranza.

Possono partecipare alla Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi” con Presepi, Sculture o Icone che rappresentino la Natività secondo l’ambiente e l’interpretazione soggettiva dell’esecutore dell’opera realizzata. Le iscrizioni sono a aperte a:

– Scuole di ogni ordine e grado

– Istituti, Comunità e Aggregazioni

– Associazioni culturali e di volontariato

– Tutti gli appassionati singoli o in gruppo

Le opere devono pervenire presso la Sede della Mostra entro il 10 Dicembre 2025, accompagnata dalla Scheda di Partecipazione, oltre nel ricordare comunque di inviare via e mail o per posta la Scheda di Partecipazione entro il 30 Novembre 2025, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento spazi disponibili.

L’Opuscolo di partecipazione e regolamento puoi trovarlo presso la nostra Sede A.I.A.P. di Canosa di Puglia, in Via Maroncelli, 6 (Angolo Via Santa Lucia), ogni Sabato dalle ore 17 alle ore 20.

Per ulteriori contatti puoi chiamare: Cell>> 377.1504010 – 389.2622027 – E.Mail>> info@canosapresepi.it – Facebook e Twitter>> A.I.A.P. Sede Canosa di Puglia

Vuoi esporre un presepe artigianale o artistico? Saremo lieti di ospitarlo in questa nuova edizione della Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi”.

Puoi scaricare il Regolamento di Partecipazione ed Iscrizione alla Mostra del Presepio Artigianale nel PDF allegato qui >>

La partecipazione è gratuita. Puoi visitare il nostro sito web: https://www.canosapresepi.it/





