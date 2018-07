Campionati Regionali Estivi Assoluti di nuoto in vasca lunga

0 0 0 0 0 Condividi su ...

La scorsa settimana, sotto un sole cocente e centinaia di genitori a fare il tifo, si sono svolti nella vasca olimpionica da 50 mt dello Stadio del Nuoto di Bari i Campionati Regionali Estivi Assoluti organizzati dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Nuoto. Ultimo evento agonistico della stagione 2017/2018 per tutti i team agonistici pugliesi con circa 500 atleti iscritti e 30 società sportive partecipanti. All’appello il team dell’Aquarius Piscina Canosa con 96 gare iscritte e 16 atleti partecipanti per le quattro specialità sulle distanze di 50 mt, 100, 200, 400, 800, 1500 mt in vasca lunga.

I nomi degli atleti del team canosino sono Addati Davide, Cancellaro Angelica, D’Avanzo Aurora, Fiandanese Sara, Fuscaldi Margherita, Lafranceschina Emanuela, Nero Giovanni, Porro Arianna, Quacquarelli Marialuigia, Quarto Gabriele, Romanazzi Francesco, Ruberto Leonardo, Ruocco Raffaella, Sassi Ludovico, Sassi Michele. Risultato finale un ottimo 8° posto in classifica regionale di società considerando l’esiguo vivaio e la competizione con squadre storiche del nuoto ad elevata utenza di atleti.

Il coach Addamiano Fabrizio è soddisfatto soprattutto per la qualifica ai Campionati Italiani di Categoria di Roma dal 07 al 13 Agosto ed in cui, nel segno della continuità, hanno accesso Ruocco Raffaella, Addati Davide, Ludovico e Michele Sassi e siamo in attesa della graduatoria definitiva per Sara Fiandanese. Riepiloga il mister Fabrizio un bottino complessivo di circa 25 medaglie di cui 7 d’oro, 9 argento ed 8 di bronzo soprattutto con 5 atleti qualificati ai Campionati Italiani.

Michele Sassi:

– Bronzo (Categoria Juniores) nei 400 Stile Libero;

– Bronzo (Categoria Juniores) nei 100 Farfalla;

– Bronzo (Categoria Juniores) nei 400 Misti;

– Oro Assoluto e di Categoria nei 200 Farfalla con il tempo di 2’05.14;

– Bronzo Assoluto e Oro di Categoria nei 1500 Stile Libero con 16’19.99.

Davide Addati:

– Bronzo Assoluto e Argento di Categoria nei 200 Farfalla;

– Bronzo (Categoria Juniores) nei 1500 Stile Libero.

Raffaella Ruocco:

– Argento (Categoria Juniores) nei 200 rana;

– Bronzo (Categoria Juniores) nei 50 Rana;

– Bronzo (Categoria Juniores) nei 100 Rana.

Sara Fiandanese:

– Oro (Categoria Juniores) nei 200 Rana con il tempo di 2’44.26;

– Argento (Categoria Juniores) nei 50 Rana;

– Argento (Categoria Juniores) nei 100 Rana.

Emanuela Lafranceschina:

– Argento (Categoria Cadette) nei 100 Farfalla;

– Argento (Categoria Cadette) nei 50 Dorso.

Ludovico Sassi:

– Oro (Categoria Ragazzi 2004) nei 400 Stile Libero con il tempi di 4’18.47;

– Argento (Categoria Ragazzi 2004) nei 400 Misti;

– Oro (Categoria Ragazzi 2004) nei 200 Farfalla con il tempo di 2’13.20;

– Oro (Categoria Ragazzi 2004) nei 1500 Stile Libero con 16’59.43.

I fratelli Sassi con Davide Addati e Francesco Romanazzi hanno conquistato 2 medaglie d’Argento rispettivamente nelle Staffette 4×100 e 4×200 Stile Libero.

Da puntualizzare, per il mister Fabrizio, l’ottimo tempo con il piazzamento in classifica nazionale per i 200 mt Farfalla di Davide Addati con il tempo netto di 2’06.37 ed un consistente miglioramento di 3” dal suo precedente.

Dichiara Marzia Messina dirigente Aquarius “La maturità dimostrata da tutti i ns agonisti chiude una stagione frenetica e carica di successi in cui ogni componente del team ha svolto un ruolo impegnativo così da raggiungere i risultati importanti. Una garanzia la Team Leader del mister Addamiano Fabrizio. Concentriamoci sui prossimi Campionati Italiani in cui si sono qualificati Raffaella Ruocco, Sara Fiandanese, Davide Addati, Michele e Ludovico Sassi a Roma dal 07 Agosto”.