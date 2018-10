2 0 0 0 0 Condividi su ...

Era nell’aria da qualche giorno, ora arriva anche l’ufficialità: mister Miki Grassi non è più l’allenatore dell’Apulia Food Canosa. Lo sport a volte è strano ed ingiusto e questo ne è l’esempio più evidente.

Comunicato stampa:

L’Apulia Food Canosa nella persona del presidente Pizzuto e della dirigenza tutta, accetta le dimissioni di mister Miki Grassi a cui la società augura un grosso in bocca al lupo con la speranza di rivederlo presto in campo. Si ringrazia il mister e il suo staff per la straordinaria professionalità dimostrata fino alla fine.

Mister Grassi, che ancora una volta( se ce ne fosse bisogno) ha dimostrato quale persona sia e quali valori incarni, si allontanerà per un periodo( si spera breve) dai parquet di calcio a 5 per problemi personali.

Seguiranno nelle prossime ore aggiornamenti per quanto riguarda il suo sostituto.

Qui di seguito il messaggio di mister Grassi:

“Dato lo sviluppo ed il prolungarsi della mia degenza, nonché la concomitanza dei risultati pessimi della squadra, mi trovo costretto mio malgrado, nonostante la forte passione che tale resta, a rimettere il mio mandato nelle mani della Futsal Canosa.

Nei vent’anni di attività abbiamo messo sempre al primo posto la società e non i singoli elementi che la compongono, abbiamo sempre lavorato per il bene delle suddette, a livello economico e con veduta lungimirante e duratura.

Non trovo giusto, nonostante la disponibilità del Futsal Canosa stessa nell’attendermi, farli rimanere legati e vincolati a qualcosa di cui non si conosce una data certa.

Credo pertanto sia quel passo indietro che ognuno di noi dovrebbe fare nella vita esaminando le circostanze, anche se non interamente volute dalla mia volontà ma tant’è.

Continuerò a tifare Futsal Canosa e grazie grazie di cuore a tutti quanti, in questi giorni incredibili per me uno tznunami di affetto mi ha reso più dolce l’angoscia.

Grazie Grazie un MILIONE DI VOLTE e ancora GRAZIE a tutti.”

Ufficio Stampa

Asd Futsal Canosa- Sabino Del Latte