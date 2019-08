Il via alle Canosiadi

Condividi su ...

Tutto pronto per la XIV edizione delle “Canosiadi 2019” organizzata dal Comune di Canosa di Puglia, dal CONI BAT, dalle Associazioni sportive di Canosa e in stretta collaborazione con La Terra del Sole Eventi e Pro Loco Canosa.

Due saranno le giornate in cui si svolgeranno le attività sportive, dislocate in vari punti della città, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.

A dare inizio alla manifestazione sarà l’Aquarius Piscina con l’Open day a partire dalle ore 18,00. All’interno della struttura si terrà la scuola nuoto, l’acqua fitness, il salvamento, la pallanuoto e il nuoto sincronizzato.

Alle ore 18,30, sempre di sabato 31, nella piazza adiacente e in via Montescupolo si esibiranno gli allievi della Dance Studio Damiano e gli atleti di pugilato con la Boxe di Palo.

Contestualmente in piazza P.A.M. Losito (zona 167), alle ore 18,00 si terrà l’ incontro di pallacanestro con la Canusium Basket; alle ore 19 l’incontro di pallavolo con la Polisportiva Popolare Canosa; alle ore 20 con la Diomede Volley e l’incontro di tennis con la Invictus Canosa dalle ore18,30.

Domenica 1° settembre, tutti in piazza Vittorio Veneto alle ore 18,30 dove si terrà l’incontro calcistico tra le vecchie glorie del calcio canosino (Canosa Calcio, Progetto Uomo, Liberty Canosa e Canusium Calcio). Accanto alla centralissima piazza, dinanzi il Mausoleo di Boemondo, dalle ore 18,30 si terranno le performance di danza classica e moderna dell’Etoile Academy.

Contemporaneamente, in Corso San Sabino, si svolgerà la staffetta 4X600 mt con l’Atletica Pro Canosa e la Podistica Canusium mentre in piazza San Sabino si svolgeranno le performance atletiche della ginnastica artistica a firma della Nikai e le esibizioni del Centro Atletico Sportivo Canosa di lotta, judo e karate.

Le Canosiadi si concluderanno con le premiazioni a partire dalle ore 21.00 in piazza Vittorio Veneto.

Interverranno il sindaco di Canosa di Puglia, Roberto Morra, l’Assessore allo Sport, Francesco Sanluca, il delegato CONI BAT Antonio Rutigliano, il vice delegato CONI BAT Giuseppe Sergio e il fiduciario comunale di Canosa, Riccardo Piccolo.

A condurre la manifestazione la giornalista Claudia Vitrani con Pino Grisorio e Bartolo Carbone.

Sponsor della manifestazione a cui va il ringraziamento dell’intera organizzazione sono: Alexpoint, Pasticceria Pellegrino, Tutto Drink, Ottica Pansini, Big Garden e De Marinis Gioielli.

Di seguito, il programma dettagliato.

31 agosto 2019

Ore 18,00 Open day AQUARIUS PISCINA Via Balilla, 49 (partecipazione libera e gratuita con prenotazione al numero telefonico 0883/612445 oppure tramite la pagina face book. Accesso con cuffie e occhialini).

Ore 18/18,50 corso di nuoto per bimbi dai 3 ai 10 anni; pallanuoto e nuoto sincronizzato dai 7 ai 13 anni e nuoto per salvamento dai 9 ai 13 anni

ore 18,50/19,40 corso di nuoto per ragazzi dagli 11 ai 17 anni; pallanuoto sincronizzato dai 7 ai 13 anni e nuoto per salvamento dai 15 anni in su.

Ore 19,40/20,30 corso di nuoto per adulti dai 18 anni in sù.

19,30/21,00 acqua fitness (pilates, acquabike e acquagym).

Ore 18,30 Esibizione di pugilato con la BOXE DI PALO e i neo campioni della boxe in Via Montescupolo.

Ore 18,30 Esibizione di danza sportiva con la DANCE STUDIO DAMIANO in via Montescupolo.

Ore 18,00 incontro di pallacanestro con la CANUSIUM BASKET, under 13 e under 16 in piazza P.A.M. Losito (zona 167) .

Ore 18,30 incontro di tennis con la INVICTUS CANOSA in piazza P.A.M. Losito (zona 167) . Pratica gratuita per bambini dai 6 ai 10 anni con il maestro nazionale FIT. Il materiale in uso gratutio a cura dell’ASD Invictus. Per iscrizioni rivolgersi presso “Charlie tennis point” in via Corsica, 29. Match d’esibizione con under 16 di terza categoria.

Ore 19,00 incontro di pallavolo con la POLISPORTIVA POPOLARE CANOSA, settore giovanile volley S3 dai 6 ai 12 anni in piazza P.A.M. Losito (zona 167). Aperto e gratuito a tutti con prenotazione al numero telefonico 329 5450136.

Ore 20,00 incontro di pallavolo con la DIOMEDE VOLLEY in piazza P.A.M. Losito (zona 167) .

1° settembre 2019

Ore 18,30 incontro calcistico tra le vecchie glorie del CALCIO CANOSINO (Canusium Calcio, Liberty Canosa, Progetto Uomo e Canosa Calcio) in Piazza Vittorio Veneto.

Ore 18,30 performance di danza classica e moderna dell’ETOILE ACADEMY dinanzi il Mausoleo di Boemondo.

ore 18,30 Mini gara per bimbi dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto in corso San Sabino a cura dell’ATLETICA PRO CANOSA.

ore 19,00 Gara per bimbi dai 6 ai 12 anni in corso San Sabino a cura dell’ Atletica Pro Canosa.

Le iscrizioni si terranno sabato 31 in piazza P.A.M. Losito dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e domenica 1° settembre in piazza Vittorio Veneto dalle ore 17,00 alle ore 18,00.

ore 19,30 staffetta 4×600 mt ATLETICA PRO CANOSA e PODISTICA CANUSIUM in Corso San Sabino. Il percorso sarà così articolato: partenza da Palazzo Boemondo, corso San Sabino, giro di boa (ristorante), corso San Sabino, piazza Vittorio Veneto, giro di boa Palazzo del Vescovo e cambio del testimone a Palazzo Boemondo.

Ore 18,30 performance della Ginnastica artistica maschile e femminile a firma della NIKAI con la presenza dei campioni dell’ultima stagione in piazza San Sabino.

Ore 19 esibizioni del CENTRO ATLETICO SPORTIVO CANOSA di lotta, judo e karate in piazza San Sabino.