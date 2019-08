Condividi su ...

Pronti per il “Gran galà del Canosa Calcio 1948” che si svolgerà venerdì 30 agosto alle ore 20,30 presso il Bleu Moon di Canosa di Puglia, con ingresso su invito.

Gli organizzatori e la responsabile degli eventi promozionali Antonella Cristiani si dicono soddisfatti del lavoro svolto e danno qualche anticipazione della serata: “Ringrazieremo innanzitutto gli sponsor che ci stanno sostenendo in questo percorso dalla Farmalabor, alla BCC, a SEM, a Lo Smeraldo, a Il Giardino del Mago, a Caporal Plant, ad Ital Tufi, a Friva, a Sundera, ad Automotive Campanile, a Casa del caffè, ad Archimede impianti, a The Barber di Federico e alla Vegapol.

Per l’occasione abbiamo invitato il dott. Domenico Meleleo, medico sportivo di fama nazionale nonchè autore di libri per spiegare l’importanza dell’alimentazione nello sport, progetto che porteremo anche per i più piccoli rossoblù. A condurre la serata la giornalista e responsabile dell’ufficio stampa e relazioni istituzionali del Canosa Calcio Claudia Vitrani con cui avremo modo di conoscere i volti della squadra della nostra città e di ricordare Pietro Basile.”

“Ringrazio, altresì , il Presidente Giuseppe Tedeschi per la fiducia accordatami per la realizzazione degli eventi legati al Canosa Calcio 1948 , il Direttore Sportivo Angelo Piacenza e il mister Gigi Trallo che accompagneranno i calciatori subito dopo gli allenamenti e il ristorante Bleu Moon per la gentile ospitalità.

Non mancheranno – conclude Antonella Cristiani – momenti di intrattenimento e spettacolo”.

I tifosi e gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta sulla pagina facebook de La Terra del Sole in attesa della “Presentazione Ufficiale del Canosa Calcio 1948” che si terrà, invece, domenica 1° settembre 2019 in piazza Vittorio Veneto alle ore 21.15.

CANOSA CALCIO 1948

Claudia Vitrani, responsabile ufficio stampa