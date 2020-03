Tennis: Pietro ed Antonio Vernò assoluti protagonisti in Italia ed in Israele

Si è svolto dal 22 al 28 febbraio a Gerusalemme il torneo del circuito “Tennis Europe” dove hanno partecipato i migliori tennisti under 12 provenienti da diverse nazioni europee. Alla prestigiosa kermesse ha partecipato anche il nostro piccolo ma già grande protagonista Pietro Vernò (nella foto) che è riuscito a raggiungere la semifinale dopo aver battuto 3 forti avversari (tutti israeliani) e nei quarti un fortissimo e quotato piccolo tennista russo al tie break, che Pietro è riuscito a battere per 10 a 8. In semifinale ha purtroppo perso contro un tedesco Lovis Bertermann con il punteggio di 7-5,6-4. La partita è stata molto bella e tirata vinta dal tedesco, come si può notare anche dal punteggio, al fotofinish. E’ stata questa per il nostro grande Pietro una grande ed emozionante avventura ottenuta anche grazie al fattivo contributo degli sponsor molto vicini al piccolo tennista. Per questo ci teniamo a ringraziare gli sponsor ufficiali: le Cantine Diomede, il Frantoio Di Palma, la BCC di Canosa – Loconia e la Forneria del Borgo. Grande e vittoriosa prestazione di Pietro Vernò invece nel torneo di doppio che ha giocato in coppia con un ragazzo rumeno. Qualche problema per il ritorno da Gerusalemme vista la cancellazione di tutti i voli per Milano per colpa del Corona Virus ma tutto sommato è grande la soddisfazione di tecnici ed addetti ai lavori che seguono ormai da anni il nostro piccolo atleta. Intanto anche il fratello Antonio si dà un gran da fare e si aggiudica la prima tappa del circuito italiano Junior Next Gen. Dopo sfide spettacolari di alto livello tecnico con ragazzi provenienti da Abruzzo, Basilicata, Marche e Puglia giocate sui campi del Tennis Club Foggia, Antonio Vernò (nella foto)si è aggiudicato il titolo Under 16 maschile battendo Samuel Spano del Circolo Tennis Maglie. Ricordiamo il grande lavoro del Circolo Tennis “Simmen” di Barletta che in maniera impeccabile preparano i due Vernò a prestazioni d’eccellenza in Italia e sopratutto in Europa. Chapeau.

Pino Grisorio