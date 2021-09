Apulian elite award 2021 – Gran galà del sud

Condividi su ...

Emozioni, passione, cultura e divertimento in una serata di fine estate 2021.

Riconoscimenti alle eccellenze pugliesi dallo sport, alla grande imprenditoria, dalla cultura alla medicina, dal ballo all’arte.

In una location suggestiva, i giardini dell’Hotel d’altavilla in Canosa, abbiamo visto sfilare sul palco delle emozioni le eccellenze del Sud con lo sguardo attento della cultura della Dea Olimpia ” creazioni Kataos” in una pittura meravigliosa della nostra Caterina Cannati.

Serata presentata dalla elegante e passionale Francesca Rodolfo, Presidente di Divine del Sud, giornalista del tgnorba24 e resa unica da ospiti che hanno comunicato calore, passione e divertimento. Un grazie particolare va’ a Tommy Terrafino, Mariangela Malcangio the voice, al gruppo Norba sempre presente, alla diretta di Ilovecanosa, Pino Grisorio, alla professionalità e bellezza di Giovanna De Crescenzo, a tutto lo staff della Dea Ebe ( Padovano Michele, Cesare Dinunno, Antonella Pierno, Belen, Simona Metta e la Fit & dance, Martina Di nunno e Sabino, Oer Canosa, Rosa Malcangio) , tecnici, Serimed e Antica Fioreria, Farmacia Centrale dott.ssa Antonietta Zannella e Bcc Canosa Loconia, Ottica 10 Decimi e Vegapol, Sesta provincia Bat per il patrocinio, partners e sponsor fulcro e anima dell’evento.

Premio speciale La Maschera Banfi a Paolo Pinnelli ( giornalista della gazzetta del mezzogiorno) mentre i Premi Dea Ebe a: Nicola Giotti, Commendatore D’ Addato Pasquale, Francesco Ficco e Desiree Zaccaro, Tommy Terrafino, Vito Pagano e asd Canusium bike, Fondazione archeologica Canosina, Lilia Pierno, Germinario Marmi big family di imprenditori Canosini, Luisella Cantatore e premi speciali nati con l’associazione Divine del sud ( premi Salus) al Prof. F.sco Schittulli, al dr. Danny Sivo e al dr. Felice Antonio Spaccavento.

Grazie a Garage brand, Batmagazine, Sabino Dellatte, alla disponibilità della location, Renato acconciature Barletta, Tibidabo Boutique, Print label system, Professione Militare, partners e ospiti, Matarrese Arredamenti, Vini Framì, Autocarrozzeria fratelli Campanile, Les Gourmets bar, La Maisonnette, Parafarmacia Genni dott.ssa Tedeschi, Alex point, Dbl auto, Ldg impianti, Farmacia Malcangio, Tango Renato servizi per il turismo, Oltre il sipario, Rotary club Canosa, Lilt Bat, Museo dei Vescovi, ArcheoclubCanosa, Ancri Canosa, la grande Love Fm col suo meraviglioso spot radiofonico, Mulino Casillo e la sua birra bio con grano arso, Olio top Azienda Sabino Leone, De Marinis gioielli che ha omaggiato le nostre dee, Sergio Fontana Pres.Confindustria Puglia e Nicola Luisi della Fondazione archeologica Canosina, Avis Canosa, Amato Adolfo infortunistica, Mr holiday agenzia, Di Dio srl, Prof. RIccardo Piccolo per il Coni, Desiderio Boutique Canosa, karede’ regali e arredi per la casa, Market di Stasi, Tridelco, Q8 e IP dei fratelli Barile, Tabaccheria Lagrasta e dok fratelli Ardito. Grazie di cuore a tutti.