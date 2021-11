We Ken – Shopping in festa col Black Friday 2021

Condividi su ...

L’associazione commercianti delle vie Imbriani, Terme e Kennedy e piazze Terme, Ferrara e Imbriani di Canosa di Puglia “We Ken”, con il loro presidente Enzo Di Nunno, ripropongono dopo la pausa pandemica e lockdown una serata dedicata al “Black Friday”.

Rispettando le norme covid, sarà possibile passeggiare per le vie e piazze in zona Terme, Kennedy e Imbriani in sicurezza in una bolla di emozioni, shopping, animazione e festa.

Sorrisi e cortesia la faranno da padrone all’interno delle varie attività legate al percorso.

Per strada musica itinerante con la street band, animazione, mascotte, mangiafuoco, giocolieri, auto d’epoca e associazioni sportive, culturali e di volontariato proveranno a far dimenticare un periodo di chiusura che pian piano, grazie ai vaccini, stiamo superando e che speriamo di cuore non torni.

Ricorderemo le vittime del Covid e gli amici che ci hanno lasciato prematuramente.

Diretta FB su Ilovecanosa con Pino Grisorio presso la “Radio in Vetrina “ in Piazza Ferrara dove racconteremo la serata del Black Friday minuto per minuto.

Nelle attività e fuori si rispetteranno le norme Covid e ci sarà un controllo delle vie grazie ai volontari OER, ANPANA e NOETAA di Canosa di Puglia.

Visite guidate a cura della Fondazione Archeologica Canosina e Renato Tango servizi (info.333/8856300) per la DOMUS ROMANA in Via Marconi – ore 18.30/21.30 e l’apertura serale del Museo dei Vescovi in Piazza V. Veneto dalle ore 19 alle ore 22 grazie allo staff del museo (info.377/2999862).

Evento patrocinato dal Comune di Canosa di Puglia che i commercianti del “WE KEN” realizzano anche grazie alla collaborazione di varie associazioni, emittenti e stampa: LOVE FM, I love Canosa, Bat magazine, Revo News, Oltre il Sipario, Presepe Vivente, Avis, Archeoclub Canosa, ProLoco Canosa, Team eventi 33, Asd Canusium Bike, Team Paradiso, Nikai ginnastica artistica, Fit & dance di Simona Metta, Regina cartolibreria, Piccoli Capricci, Vespa club Canosa, Manufatti in tufo Maddalena, Fitness & dance studio Damiano, Asd Liberty Canosa, Asd Progetto Uomo, Associazione Sportiva Equestre Canosina – Asec2, Asd Canosa 1948 e ai tanti amici , commercianti ed imprenditori che collaboreranno e contribuiranno alla buona riuscita dell’evento.

Chiusura del percorso, info point e punto primo soccorso, start ore 18.

Grazie a tutti e buona passeggiata in sicurezza rispettando le norme Covid.

Uff. stampa – S. Luisi