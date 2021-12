17 dicembre 2021, non sarà piu’ “Black friday” ma “Christmas Shopping”

Condividi su ...

Start ore 18…..Shopping in sicurezza, rispettando le norme covid all’aperto e soprattutto nei negozi. Sotto un cielo di luci natalizie le vie accoglieranno la passeggiata serale di tutti coloro che vorranno respirare aria natalizia.

Le vie interessate: Via Kennedy, Terme, Imbriani e Marconi; Piazze Ferrara e Imbriani e marciapiedi Ovs con punti anticovid.

Animazione, musica, giocolieri, street band itinerante, giochi per bambini, bici d’epoca, moda e tanto altro per un “WE KEN natalizio” propenso agli acquisti nella propria città con musica e divertimento.

Non mancheranno le associazioni sportive, culturali e di danza che proporranno le proprie attivita’ e augureranno buone feste.

I volontari OER e Anpana di Canosa di Puglia si occuperanno della sicurezza e dei punti info covid.

(Zone interessate: giochi per bambini, mascotte, musica e gazebo associazioni su via Imbriani; zona Ovs musica; via Kennedy – gazebo associazioni, stand presepe vivente, musica itinerante, mascotte e animazione, vespa club; via Marconi nella zona privata di Sposa In in sicurezza – musica, moda e animazione; Vico Terme – musica e animazione con mangiafuoco e giocolieri; durante il percorso babbi natale, strett band itinerante e tante altre sorprese).

Diretta su Ilovecanosa pagina fb con la “Radio in vetrina” dell’amico Pino Grisorio e Oltre il sipario.

Nei negozi tanta accoglienza, sorrisi e tanti acquisti natalizi.

I commercianti ringraziano tutti coloro che collaboreranno alla buona riuscita dell’evento dall’amministrazione comunale, volontari, forze dell’ordine, associazioni varie, Team Maddalena, Avis, Regina cartolibreria, Asd Canusium Bike, Dirty dancing, Scuola di Danza Damiano, Liberty calcio Canosa, Noetaa, Canosa calcio 1948, Garage brand per foto evento, Team Paradiso, Ass.me Equestre Canosa, Telethon, Fondazione archeologica canosina, Museo dei Vescovi con eventi privati, artisti, uffici stampa e i tanti amici che contribuiranno in vari modi.

