DONA COL CUORE. Madrine le Mamme di Telethon 2023

Anche quest’anno parte la maratona televisiva Rai pro telethon.

In tutte le piazze d’ Italia e nella Bat raccolta fondi con i cuori di cioccolato e tanti gadget.

Anche Canosa come sempre avrà i suoi eventi dedicati:

10, 16 e 17 dicembre punti di raccolta presso Piazza Ferrara col patrocinio gratuito del Comune;

14 dicembre al mattino la merenda della solidarietà presso l’ Istituto comp. Marconi Carella Losito e i plessi Carella e Giovanni Paolo II con autoemoteca Avis, grazie alle mamme di Telethon e a tutto il personale d’istituto;

16 dicembre al mattino presso lo stadio S. Sabino la Partita del cuore grazie al prof. Riccardo Piccolo.

Tante le iniziative nella Bat, rappresentate dalle tantissime associazioni nazionali partner della fondazione e volontari.

La Bat per la prima volta ha un coordinamento in prova rappresentato da Saverio Luisi.

Grande esperienza è stata la convention nazionale dei Coordinatori vari in Ferrara dove si è parlato di esperienze, di ricerca e della nuova raccolta fondi.

Madrine dell’ evento, tutte le grandi mamme di telethon.

Si ringraziano: la Dirigente dott.ssa Balducci e tutto il personale dell’istituto comprensivo, staff asd Polisportiva Popolare, Antonella Pierno battito dei cuori di telethon, IISS De Nittis, Avis Canosa, Canosa calcio 1948, Gianluigi Trallo, Nicola La Terrazza , tutte le mamme di telethon e i loro piccoli, i volontari tutti, associazione cattolica, Cesare Di Nunno , Michele Padovano , Nicola Luisi , Team eventi 33, Deaebeeventi.org , ilovecanosa, Pino Grisorio , uffici stampa e i tanti amici che collaboreranno.

Dona col cuore, dona per la ricerca.

Tante sono le malattie genetiche e tante le soluzioni grazie ai vari ricercatori e strutture nazionali.

Uff. Stampa, dea ebe eventi

Si può donare in tanti modi

Sito ufficiale Www.telethon.it