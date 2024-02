Condividi su ...

In occasione del Rotary Day del 23 febbraio, ossia il 119° compleanno dell’associazione a livello internazionale, il Rotary Club di Canosa ha annunciato, tramite un’apposita conferenza stampa pubblica indetta dal presidente per l’Anno 2023/2024, Leonardo Mangini, e tenutasi presso l’Oratorio della Parrocchia di “Gesù, Maria e Giuseppe”, il ciclo “Primo Soccorso: le Nozioni”.

Il Rotary, che annovera tra le sue vie d’azione la salvaguardia della salute, la cura e la prevenzione delle malattie, torna quindi a collaborare con la Confraternita Misericordia Canosa di Puglia attraverso l’organizzazione di due incontri pomeridiani, a partire dalle ore 16, nei giorni venerdì 1 ed 8 marzo, nella più ampia sede dell’Auditorium della medesima Parrocchia (in via Federico II), per complessive 8 ore, che verteranno, appunto, sulle basi utili per intervenire nell’ambito di un’immediata emergenza.

Sarà il dr. Donatello Iacobone, socio rotariano del Club canosino e Dirigente Responsabile della U.O.S.V.D. Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza del Pronto Soccorso P.O. dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie, il relatore della prima delle due lezioni. La seconda, invece, sarà appannaggio degli esperti volontari della Misericordia, guidati dagli istruttori Domenico Lamanna e Giuseppe Di Donato.

Come ricordato proprio da Lamanna davanti alla platea di giornalisti, cittadini curiosi, soci e volontari delle associazioni, i partecipanti alle due giornate avranno la possibilità di svolgere attività teoriche e pratiche. Gli stessi potranno comprendere come effettuare – per esempio – una rianimazione cardio-polmonare ed eseguire manovre di disostruzione delle prime vie aeree, con l’ausilio degli operatori e tramite appositi strumenti come manichini o l’avveniristico LUCAS.

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti, ma è necessario iscriversi entro e non oltre mercoledì 28 febbraio, contattando il numero di telefono 327 856 4339 (anche via WhatsApp); oppure inviando una mail all’indirizzo rotarycanosa@gmail.com: al termine, infatti, sarà rilasciato ai frequentanti un attestato di partecipazione.

Basta poco per imparare a salvare delle vite.

